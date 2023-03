Mołek już lansuje nowy trend. To przebój na nowy sezon

Ta stylizacja Magdy Mołek zainspiruje każdą kobietę . Oryginalny fason ubrania, piękna gra kolorów i sposób stylizacji poszczególnych elementów - to modowy majstersztyk . Dziennikarka ograła całość swobodą i naturalnością, a także uniwersalnymi spodniami, z którymi rozstaje się niezwykle rzadko .

Dzięki temu marynarka łączy cechy charakterystyczne dla damskiej garderoby, ale też mające rodowód w męskiej szafie. Romantyczny kolor i krój emanujący testosteronem to idealna kombinacja, którą uwielbia świat mody.

Blue jeans pasują do wszystkiego – rustykalnej bluzki z haftami, bawełnianej koszulki z wymowną grafiką czy marynarki w stylu power dressing. Ulubiony model Magdy Mołek posiada prostą nogawkę , pośredni odcień niebieskiego i nieco podwyższony stan, który służy każdej sylwetce.

"Ten pudrowy róż, blond, podkreślone usta. No, ja jestem bardzo za!" - pisali pod postem.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!