Idealne na walentynkową randkę. Wzorzyste sukienki w trzech wariantach. Kreacja Zawadzkiej to prawdziwy hit

Walentynkowa randka to doskonała okazja, by zachwycić partnera niebanalnym stylem. Wzorzyste sukienki, które wprowadziły na salony czołowe polskie gwiazdy stanowią doskonałe źródło inspiracji na stylówkę na 14 lutego. Każda z tych kreacji to zupełnie inna propozycja, podkreślająca indywidualny styl noszącej ją kobiety.