Idealnie gładka skóra w kilku prostych krokach. Poznaj nowoczesne urządzenia do domowej pielęgnacji

Oczyszczają i wygładzają skórę, sprawiając, że staje się zdrowa i promienna. Dzięki tym kilku pomocnikom możesz zapomnieć o czasochłonnych wizytach w gabinecie kosmetycznym. Zaufaj im, a przekonasz się, jak wiele potrafią.

Która z nas nie marzyła o czystej, gładkiej i zadbanej skórze, która wygląda jak po wizycie u kosmetyczki? Wizyta w salonie to inwestycja czasu i pieniędzy, bo żeby efekt był widoczny, musimy przeprowadzić całą serię zabiegów. Na szczęście na rynku dostępne są nowoczesne urządzenia do pielęgnacji twarzy, dzięki którym możesz się cieszyć zadbaną skórą bez wychodzenia z domu. Profesjonalna jonoforeza i mikrodermabrazja w zaciszu własnej łazienki? Tak, to możliwe, a co więcej – domowe zabiegi są w pełni bezpieczne dla skóry i nie wymagają specjalistycznych umiejętności. Z tymi elektronicznymi ekspertami powitasz piękną skórę w zupełnie nowej odsłonie.

Domowy peeling kawitacyjny jak u specjalisty

Peeling to zabieg głęboko oczyszczający, który pomaga odblokować pory i usunąć martwy naskórek. W ten sposób skóra szybciej się regeneruje i jest gotowa do dalszych etapów pielęgnacyjnych. Popularną metodą oczyszczania cery jest peeling kawitacyjny, wykonywany w salonach kosmetycznych i w klinikach medycyny estetycznej. Zabieg wykorzystuje metodę kawitacji, czyli zmiany ciśnienia poprzez przemianę fazy ciekłej w gazową. Właśnie dlatego peeling kawitacyjny przeprowadza się na wilgotnej skórze – pod wpływem ultradźwięków na powierzchni naskórka powstają mikropęcherzyki, które następnie pękają. Dzięki temu dochodzi do rozbicia martwych komórek warstwy rogowej skóry.

Kawitacja jest bezpieczna dla każdego. Można ją stosować w przypadku problemów z trądzikiem, przy suchej, łuszczącej się skórze i w sytuacji, gdy skóra straci jędrność i blask, a na jej poszczególnych partiach zaczną pojawiać się oznaki starzenia. Łagodne, nieinwazyjne działanie ultradźwięków stymuluje komórki do regeneracji, dzięki czemu już po kliku zabiegach skóra wygląda zdrowiej, jest wyraźnie wygładzona i jędrna. Jeszcze do niedawna peeling kawitacyjny można było przeprowadzić tylko w salonach. Obecnie dzięki prostemu w obsłudze urządzeniu marki Beautifly kawitację możesz bez problemów wykonać we własnej łazience. Elektroniczny peeling kawitacyjny Beautifly B-Scrub PRO to prosty i skuteczny sposób na oczyszczanie i zregenerowanie skóry w domowym zaciszu. Dodatkowo przyrząd wykorzystuje działanie światła fotonowego, które znacząco wzmacnia działanie zabiegu. Beautifly B-Scrub PRO to absolutny must have każdej miłośniczki pielęgnacji i niezbędny element wyposażenia domowego spa.

Skuteczna mikrodermabrazja? Przeprowadzisz ją samodzielnie

Kolejnym hitem wśród zabiegów oczyszczających skórę jest oczywiście mikrodermabrazja, zwana też potocznie peelingiem diamentowym. Nic dziwnego! Nieinwazyjny zabieg jest w stanie wyraźnie poprawić wygląd cery i zniwelować jej niedoskonałości. Mechaniczne złuszczanie naskórka za pomocą kryształków diamentu ma działanie oczyszczające, rozświetlające i przeciwstarzeniowe. Bezpieczna metoda działania peelingu jest odpowiednia dla każdego wieku i wszystkich rodzajów cery. Trudno sobie wyobrazić taki rytuał w domowych warunkach? Z pomocą ponownie przychodzi Beautifly. Marka w swoich produktach wykorzystała metodę oczyszczania specjalnymi głowicami ssącymi w połączeniu z działaniem ścierającym diamentowych mikrokryształków. Urządzenie Beautifly B-Derma to wygodny i prosty w użyciu zabieg złuszczający, który w pełni odpowiada potrzebom oczyszczania skóry. Z tym ekspertem zapomnisz o zanieczyszczeniach, wypryskach i uciążliwych zaskórnikach. Już po kilku zastosowaniach skóra odzyska gładkość, blask i zdrowy wygląd, a po zanieczyszczeniach nie będzie już śladu.

Dla zmęczonej, wiotkiej skóry, która utraciła jędrność i elastyczność najlepsza będzie domowa mikrodermabrazja urządzeniem Beautifly B-Derma PRO. Produkt nie tylko oczyszcza, ale także regeneruje i ujędrnia skórę, skutecznie walcząc z oznakami starzenia. Zaawansowany masaż próżniowy widocznie poprawia owal twarzy i przywraca cerze odpowiednie napięcie. Cztery głowice o zróżnicowanym działaniu pozwalają na kompleksowy zabieg, który pod względem działania w niczym nie ustępuje mikrodermabrazji wykonywanej w gabinetach kosmetycznych. To urządzenie to nieoceniony sojusznik w walce o piękny, młody wygląd skóry.

