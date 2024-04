"Królowa pieczarek" w białych spodniach. Krój robi cuda z sylwetką

Pojawiają się tam posty dotyczące pracy, ale również urywki z życia prywatnego, w tym zdjęcia stylizacji. Choć potrafi się wystroić, Boś zazwyczaj wygląda jak "girl next door" . Teraz pochwaliła się lookiem, który warto odtwarzać wiosną.

Wszystkie kobiety, które interesują się modą, dobrze wiedzą, że biel i granat to duet idealny. Zazwyczaj występuje w formie: biały T-shirt i granatowe jeansy. To casualowy mundurek każdej minimalistki. Jednak Kamila Boś postawiła na jego odwrotność. Włożyła bowiem białe, eleganckie spodnie w kant z delikatnie rozszerzającymi się nogawkami. Taki model to prawdziwy ideał wydłużający i modelujący sylwetkę.