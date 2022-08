Idealny rozmiar dżinsów bez przymierzania. Są na to proste sposoby

Przedramię pomocne w zakupie spodni

Równie skutecznym sposobem jest wykorzystanie do mierzenia dżinsów wyłącznie przedramienia. Podobnie jak metoda z szyją, tik z ręką pomoże znaleźć spodnie o odpowiedniej szerokości w pasie. Pierwszym krokiem jest zapięcie guzików i zasunięcie rozporka. Później zaciskamy pięść i wkładamy przedramię w pas spodni. Jeśli ręka od łokcia do pięści idealne się mieści, to znaczy, że wybraliśmy odpowiedni rozmiar spodni.