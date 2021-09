Iga Krefft usunęła się w cień. Od lat walczy z poważnymi zaburzeniami psychicznymi

- Uczyłam się do matury i egzaminów, pracowałam na planie "M jak Miłość" i jeszcze chciałam schudnąć, by pięknie wyglądać, bo przecież mówiło się wtedy, że do warszawskiej Akademii Teatralnej przyjmują tylko śliczne dziewczyny. Gdybym już na tamtym etapie trafiła do psychiatry to pewnie nie miałabym tej cholernej depresji - powiedziała Iga Krefft w wywiadzie dla magazynu "Party".