Iga Lis olśniewa w nowej fryzurze. Gwiazda zdecydowała się na dużą zmianę

Para jest w Warszawie bacznie śledzona przez paparazzi. Muzyk, który ceni sobie prywatność, postanowił więc przeprowadzić się do ukochanej do Londynu. O tym, jak wygląda ich związek od środka, wiadomo niewiele. Celebryci milczą jak zaklęci na temat swojego życia prywatnego. Co nieco zdradza tylko raper w swojej twórczości. Z jego tekstów wynika, że muzyk szaleje za swoją ukochaną.