Ofiary wadliwych implantów piersi wygrały w sądzie. "To była długa podróż"

Blisko 2500 kobiet walczyło o sprawiedliwość w sądzie. Padły one ofiarami skandalu z implantami piersi PIP, które nie powinny zostać dopuszczone do kontaktu z tkanką ludzką. Większość kobiet do dzisiaj odczuwa negatywne skutki powiększania piersi uszkodzonymi implantami. Na szczęście ich koszmar w końcu się zakończył.