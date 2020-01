WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

oprac. Magdalena Kowalska-Kotwica 01-01-2020 (09:53) Iga Lis pokazała zdjęcie z Taco Hemingwayem. Rzadko pozują razem Wymowne ujęcie, krótki opis. Iga Lis bardzo rzadko pokazuje fotografie ze swoim chłopakiem Taco Hemingwayem – ostatnio kilka miesięcy temu. Fani byli chyba spragnieni wspólnych zdjęć, bo obsypali parę instagramowymi serduszkami. Iga Lis w 2017 roku przed studiem "Dzień Dobry TVN" (East News) Ona uśmiechnięta, ma przymknięte oczy. On całuje ją w skroń. Podpis: "my, 2019". Tyle wystarczyło, by najnowsze zdjęcie na instagramowym profilu Igi Lis polubiło grubo ponad 31 tysięcy osób. "Jesteście niesamowicie piękni" – napisał jeden z fanów. Nie zabrakło też noworocznych życzeń dla pary. Iga Lis i Taco Hemingway – związek Parą są najprawdopodobniej od dwóch lat. Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa oraz popularny raper właściwie nie mówią o swoim związku w mediach. Większość ich wspólnych zdjęć to te zrobione przez paparazzi. Rok temu podobnym zdjęciem opatrzonym opisem: "my, 2018" Iga Lis potwierdziła to, o czym wielu spekulowało od miesięcy, czyli właśnie swój związek z Taco Hemingwayem. Mimo że Taco jest starszy o 10 lat od swojej dziewczyny, to para świetnie ponoć się dogaduje. Artysta poświęcił ukochanej kilka utworów na płycie "Cafe Belga", dla niej przeniósł się też do Londynu, gdzie Iga studiuje. Iga Lis pójdzie w ślady rodziców? Zdaje się, że córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa dziennikarstwo ma w genach. Ma zaledwie 19 lat, ale nie przeszkadza to w pisaniu poważnych tekstów dla prestiżowych mediów. Redakcja portalu Politico opublikowała już dwa artykuły młodej autorki. Pierwszy dotyczył brexitu, drugi – zachowania prezydenta Brazylii, Jaira Bolsonaro. Iga Lis działa też społecznie – przed wyborami w Polsce wzięła udział w kampanii zachęcającej młodych do głosowania. Zobacz także: Ma 24 lata i zarobki, których można pozazdrościć. Gościem Hanny Lis jest Ola Nowak