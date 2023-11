Iga Świątek jest milionerką. Pokazała, jak wygląda jej dom w Raszynie

Sercem domu Igi Świątek jest kuchnia. Znajdują się w niej drewniane szafki z jasnoszarym blatem i czarnymi uchwytami, na których pełno jest kuchennego sprzętu. Iga wyznała, że owsianka to jeden z nielicznych posiłków, jakie potrafi przygotować.

Pokój Igi Świątek, w którym przygotowywała się do matury

Dom Igi Świątek nie jest jednak tak całkiem zwyczajny. W końcu nie każdy posiada prywatną siłownię! W jednym z pokoi tenisistki znajduje się specjalny sprzęt do wykonywania ćwiczeń. Dzięki temu nie musiała się obawiać, że w trakcie pandemii straci formę.

Na szczególną uwagę zasługuje również ogród. Jest bardzo zadbany, pełen wypielęgnowanych drzew i krzewów. To miejsce nie tylko do odpoczynku, lecz także do treningów na świeżym powietrzu.