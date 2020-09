Ile kalorii ma jabłko? Poznaj kaloryczność najpopularniejszego owocu

Jabłka to owoce zaliczane do grona najpopularniejszych w tym kraju. Może je dostać przez cały rok, a na dodatek pasują do wielu ciekawych przepisów na ciasta, przetwory, etc. Mogą być pyszną przekąską do pracy albo do szkoły, ale czy zastanawiałaś się, ile kalorii ma jabłko? Odpowiedź może być pomocna szczególnie dla osób, którym zależy na zdrowej diecie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ile kalorii ma jabłko? Odpowiedź może zaskakiwać. (Pexels)