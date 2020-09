Ile kalorii ma jajko? Poznaj wartości odżywcze jajka

Ile kalorii ma jajko – poszczególne przypadki

Pamiętaj, że ugotowane jajko jest świetnym źródłem energii, ponieważ zawiera w sobie aż 64 proc. tłuszczu, 34 proc. białek i 2 proc. węglowodanów. To doskonała przekąska dla osób przebywających na diecie, bo dostarcza wapnia i kwasów tłuszczowych. Jajko na miękko posiada 88 kcal, jajko na twardo 93 kcal, z kolei surowe jajko to tylko 48 kcal. Po obróbce termicznej ilość kalorii w jajku wzrasta, dlatego jajecznica to w przybliżeniu 160 kcal, a jajko sadzone to 120 kcal. Również zawartość tłuszczu zmienia się razem ze sposobem przygotowania – wpływ ma użyty tłuszcz czy pozostałe dodatki.