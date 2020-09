Dynia hokkaido. Jak ją smacznie przygotować? Czy różni się czymś od zwykłej dyni?

Dynia hokkaido ma nietypowy kształt cebuli i jest znacznie mniejsza od znanych nam odmian. Lekko orzechowy posmak to cecha wyróżniająca ją spośród innych dyń. Może być w całości wykorzystywana w kuchni, czego nie można powiedzieć o tradycyjnej dyni z ogródka. Zwarty miąższ dyni hokkaido możesz przygotować na wiele sposobów, dzięki czemu zapewnisz nietuzinkowe potrawy dla całej rodziny.

Dynia hokkaido – jakie właściwości wykazuje?

Dynia hokkaido zawiera w sobie znaczne ilości witaminy A, B i C, a także magnez, wapń, potas, fosfor i beta-karoten. Może być wykorzystana przy leczeniu chorób trzustki, żołądka, wątroby czy śledziony. Dynia hokkaido stabilizuje poziom cukru we krwi, ale to nie wszystko. Regularne jej spożywanie wspomaga działanie detoksykacyjne oraz zapobiega nowotworom.