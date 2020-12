WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 szczepieniaszczepionkakoronawirus 4 godziny temu Ilu medyków jest chętnych, by się zaszczepić? Ireneusz Szafraniec mówi wprost Ireneusz Szafraniec z Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych był gościem programu Newsroom WP. Na pytanie o to, ilu medyków wyraziło chęć zaszczepienia, mówi: - 50 proc. wyraziło wolę pisemnie, że chce się zaszczepić, drugie 50 proc. jeszcze nie zdecydowało - wspomina. Dlaczego nie każdy chce podjąć takie działania? Szafraniec wyjaśnia, że część medyków już przeszła koronawirusa, a część ma sporo pytań dotyczących szczepionki. To może budzić niepokój ludzi, że nawet pracownicy medyczni mają obawy przed szczepieniem. - Tak, pytań jest troszeczkę. Ja jestem zwolennikiem szczepionek, do moich kolegów trzeba jakoś dotrzeć. Być może za głośno się mówiło, że szczepionka jest dobrowolna, a teraz oczekuje się, że medycy zaszczepią się wszyscy - komentuje Ireneusz Szafraniec. Rozwiń