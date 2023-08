"Im więcej żon, tym lepiej". Z tych słów musiał się szybko tłumaczyć

- Dziewczyny są fantastyczne, piękne, mają cudowną aurę, a także są kobietami sukcesu. Są to dziewczyny bardzo przedsiębiorcze, które doszły do swoich majątków. Prowadzą firmy oraz osiągnęły sukcesy w branżach, więc będzie to zarówno program rozrywkowy, bo dziewczyny mają naprawdę mocne charaktery, a może kogoś z państwa zainspiruje do zmiany życia, do pójścia jakąś nową drogą. Więc te wszystkie walory będzie ten program miał - podsumował w wywiadzie.