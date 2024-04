Musiała dorabiać. "Smutne, ale zarabiałam za to duże pieniądze"

Jej droga na szczyt była długa, kręta, okupiona łzami, niekiedy upokarzająca. Przez niemal 25 lat czekała na swój moment. Chociaż poznaliśmy ją już dawno temu w filmach, takich jak "Lejdis", "Drogówka" czy "Wołyń", to jej kariera sięgnęła zenitu dopiero po 50. roku życia . Izabela Kuna , czyli główna bohaterka nowego serialu "Klara", podąża wbrew utartym schematom. W wywiadzie dla "Newsweeka" opowiada o swojej wyboistej ścieżce kariery.

Izabela Kuna urodziła się w Tomaszowie Mazowieckim i wychowała w domu, w którym surowa mama sprawdzała zeszyty, a tata był powiernikiem jej największych sekretów. Kiedy pojechała z ojcem na egzaminy do szkoły teatralnej, matce powiedzieli, iż zdaje na polonistykę. Różniło je wiele, ale najbardziej iskrzyło w momencie rozmów o religii .

Mało kto wie, że kiedy jej koleżanki i koledzy po fachu stawiali się na planach zdjęciowych, ona biegała za nimi z mikrofonem w ręku, prosząc o wywiad. Izabela Kuna jako matka samotnie wychowująca córkę imała się różnych zawodów - w tym dziennikarki . Poczuła się upokorzona, kiedy pewnego razu zadzwoniła do znajomej aktorki, która udzielała wywiadu, nie przerywając obiadu.

Najpiękniejsza na premierze "Znachora". Sukienka to prawdziwy hit

Najpiękniejsza na premierze "Znachora". Sukienka to prawdziwy hit

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!