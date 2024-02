Są razem od 20 lat. "Marek był w podrywaniu natarczywy"

Zawodowo wspierają się do dziś. - Zawsze pierwszą osobą, której daję teksty do przeczytania, jest Iza. Na początku związku to się mocno kotłowało, teraz jest spokojniej. Iza ma trafne uwagi do tego, co piszę, zwłaszcza jeżeli sama ma w tym zagrać. Zwykle z tych uwag korzystam - powiedział Marek Modzelewski na kanapie w studiu "Dzień Dobry TVN".