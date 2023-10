Imię, które było hitem w PRL-u. Dla wielu dziś to obciach

Kilka ciekawostek na temat imienia Bożena

Bożeny obchodzą imieniny 13 marca lub 20 czerwca. To imię bardzo uniwersalne, które ma wiele ciekawych zdrobnień, np. Benka, Bina, Bodżenka, Bogna, Bonia, Bonieczka, Bozka, Bośka, Boża, Bożcia, Bożencja, Bożenia. W Polsce to imię nosi wiele sławnych kobiet, w szczególności aktorek: Bożena Dykiel, Bożena Stachura czy Bożena Stryjkówna. Bożena Wagner to polska śpiewaczka operowa, a Bożena Targosz i Bożena Walter to znane polskie dziennikarki. Imię jest również bardzo popularne w Czechach, nosiły je królowe i księżniczki, jak również Božena Laglerová – pierwsza czeska pilotka