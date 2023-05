Imię zakazane w przeszłości. Dziś bije rekordy popularności

To imię było kiedyś zakazane. W 2022 roku otrzymały je 3732 dziewczynki.

Dziś to jedno z najpopularniejszych imion. Nosi je prawie 600 tys. kobiet w Polsce. W ubiegłym roku otrzymały je 3732 dziewczynki. Ale kiedyś jego nadawanie było zabronione. Dlaczego?

Imię Maria zajęło jedenaste miejsce w rankingu najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w 2022 roku — według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Maria wyprzedziła między innymi Amelię, Antoninę, Igę oraz Michalinę. Uplasowała się tuż za topową dziesiątką. W zeszłym roku imię Maria otrzymały 3732 dziewczynki. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś nadawanie tego imienia było zabronione. Zakaz wiązał się z religią.

To imię było dawniej zakazane

Imię Maria było zakazane ze względów religijnych. Kiedyś nie można go było nadawać dziewczynkom, ponieważ wiązało się to z brakiem szacunku do Boga. Uważano, że imię Maria mogła nosić jedynie Matka Boska.

Wówczas zastępowano je zbliżonymi imionami, które brzmiały podobnie, np. Marianna, Maryna czy Mariola. Na przełomie XIX i XX wieku imię Maria stało się jednym z popularnych imion żeńskich, a po zakazie zostały już tylko wspomnienia. Dziś je nosi je prawie 600 tys. osób — według danych GOV.

"Ukochana przez Boga". Znaczenie imienia Maria

Imię Maria pochodzi od hebrajskiego słowa "mariam", co oznacza "napawać radością. Niektórzy uważają, że imię Maria ma egipskie pochodzenia — od słowa "meri-jam", czyli "ukochana przez Boga". Co ciekawe — mogą je nosić również mężczyźni.

Kobiety o tym imieniu są uważane za niezwykłe łagodne, wrażliwe i chętne do pomocy — zawsze można na nie liczyć. Lubią kontakt z ludźmi, a ich największą wartością jest rodzina. Chętnie poświęcają się bliskich i nie oczekują niczego w zamian. Spełniają się w zawodach takich jak: pielęgniarka, lekarka, nauczycielka czy psycholożka. To posiadaczki mocnego charakteru — bardzo pewne siebie i uparte w dążeniu do postawionych celów.

