Imprezowała w staniku. Pokazała, jak nosić go zamiast koszuli

Wsiadła do auta, zapięła pasy i zaczęła nagrywać. "Pędzimy gdzieś. Nie wiemy gdzie. […] Porywają nas totalnie, ale podobno będzie to impreza, której jeszcze nie było w Polsce" - relacjonowała w sieci Sandra Kubicka, jadąc u boku swojego partnera, Alka Barona. Zaproszona na domówkę - jak wyznała, pierwszą od dwóch lat - bawiła się świetnie. Na tę okazję wybrała klasyczny garnitur. Ale to, co znajdowało się pod nim, było zdecydowanie dalekie od klasyki i standardowych połączeń.