Inflacja dusi branżę beauty. Ale są też jej dobre strony

Konkurencja ceną odchodzi do lamusa

Klienci różnice w cenach usług kosmetycznych nie tylko dostrzegają, ale niekiedy się im dziwią – a czasem po prostu z czegoś rezygnują. – Jeszcze niedawno, na pewno przez ponad rok, za strzyżenie i farbowanie płaciłam 130 zł. Mam włosy dość długie, do łopatek. Teraz płacę 170 zł – denerwuje się pani Karina. – Różnica jest znaczna. Mało tego. Moja fryzjerka wyraźnie dała mi do zrozumienia, że od nowego roku znowu podniesie ceny. Przyznaję, że dotąd unikałam farb drogeryjnych, ale wszystko wskazuje na to, że będę musiała się z nimi przeprosić. Odrosty powinnam farbować co cztery tygodnie, a na 170 zł co cztery tygodnie mnie nie stać.