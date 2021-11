Influencerka uderzyła w hejterów. Skrytykowali ją za pomoc bezdomnym

Jak działa? Dom Ronalda McDonalda to bezpłatne, komfortowe miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala. Tu rodzice znajdują spokój oraz warunki do walki ze stresem, by mogli w pełni skoncentrować swoją uwagę na wspieraniu dziecka w trakcie procesu leczenia. Bliski kontakt hospitalizowanych dzieci z rodzicami ma ogromny wpływ na szybszy powrót dziecka do zdrowia, a więc skrócenie pobytu w szpitalu. Krakowski dom Ronalda McDonalda składa się z 20 pokoi, w tym dwóch apartamentów, zaprojektowanych z myślą o rodzicach niepełnosprawnych. Dom wyposażony jest we wspólny salon, kuchnię, jadalnię, tak, aby stworzyć rodzinom idealne warunki pobytowe.