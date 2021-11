Patrycja zapozowała topless. Pokazała, jaką dostała wiadomość

- Nosiłam jak najszersze staniki, byle upchnąć ten tłuszcz pod zapięciem. No bo...serio? Nie dość, że fałdki na brzuchu, to jeszcze na...plecach? Z biegiem lat nauczyłam się je kochać, choć bywały większe i mniejsze. To nie jest tak, że je uwielbiam, ale są częścią mnie. Nie odetnę ich sobie, choć przy dzisiejszej magii chirurgii, pewnie nie byłoby to aż tak wielkim problemem. Szanuję je tak samo, jak wszystkie inne części mojego ciała, bo będą towarzyszyły mi przez całe życie - napisała.