Influencerka wybrała się na laminację brwi. Gdy zobaczyła efekt, wpadła w histeryczny śmiech

"Chciałam podążać za modą"

Sarah Donnelly pozazdrościła koleżankom wyrazistych, zaczesanych do góry brwi i postanowiła wypróbować laminację. Gdy zobaczyła się w lustrze po zabiegu, oniemiała. Zamiast wymodelowanych łuków miała brwi godne Jasia Fasoli. Postanowiła podzielić się wrażeniami z obserwatorami. Influencerka była wyraźnie rozbawiona tym, co zobaczyła. Przez większość filmiku śmiała się do łez. Do tej pory nagranie zostało odtworzone ponad 600 tysięcy razy. Internauci są podzieleni. Niektórzy uważają, że kosmetyczka naprawdę przesadziła, inni, że z czasem kolor stanie się mniej wyrazisty i dziewczyna będzie zachwycona.