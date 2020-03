Infuzja tlenowa. Zobacz, jakie efekty przynosi, na czym polega i ile kosztuje

Infuzja tlenowa to jeden z tych zabiegów pielęgnacyjnych, który nie wymaga żadnej ingerencji chirurgicznej. Efekty po zabiegu widoczne są praktycznie od razu, więc nie dziwi, że coraz więcej kobiet decyduje się na tę nieinwazyjną metodę. Chcesz dowiedzieć się, o co chodzi z infuzją tlenową? Poniżej znajdziesz odpowiedź.

Co to jest infuzja tlenowa?

Jak wygląda zabieg infuzji tlenowej?

Podczas infuzji tlenowej, tlen jest wprowadzany do wewnętrznych warstw skóry poprzez specjalny aplikator. Kosmetyczka dobiera ampułkę witaminową, czyli zawierającą dwa rodzaje kwasu hialuronowego, do konkretnego rodzaju cery. Składniki zostają wtłoczone za pomocą tlenu pod ciśnieniem – siła pozwala na dotarcie witamin do najgłębszych warstw. Sam zabieg infuzji tlenowej jest całkowicie bezbolesny i nie wymaga późniejszej rekonwalescencji.