Inne niż wszystkie. Do tego jajka zajrzysz z ciekawością

Zamiast tradycyjnej pisanki…

Przywykliśmy do tego, że wielkanocne łakocie w kształcie jajek pojawiają się na rynku co roku. Poza standardowymi pudełkami i torebkami słodkości w kształcie jajek z różnymi wypełnieniami warto zwrócić uwagę także na te większe, ciekawsze produkty. Nie co dzień mamy okazję kosztować tego rodzaju rarytasów. Takie słodycze mogą się sprawdzić jako wielkanocny upominek, prezent dla kogoś, kto lubi czekoladę lub efektowna dekoracja stołu.