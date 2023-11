Innowacyjna ławka z rękawiczek GLOV® stanęła w Praskim Koneserze

Uczestnicy wydarzenia mogli również posłuchać panelu "Zamknięty obieg – droga do zero waste", który odbył się w ramach AIP Seed Day. W panelu wzięli udział: Monika Żochowska i Ewa Dudzic-Filaseta, co-founderki marki GLOV®️, Marek Zaleski z VIVE Textile Recycling, Karina Królak, projektantka biżuterii zero waste oraz Martyna Kaczmarek, modelka i działaczka społeczna. Goście panelu rozmawiali na temat budowania biznesu opartego na zasadach zero waste, wspierania innowacyjnych rozwiązań pomiędzy markami, kreatywnym podejściu do zero waste w branży beauty i modowej oraz zamykania obiegu tekstylnego.