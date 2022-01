Instagramerka okaleczyła się na wizji. Sylwester Wardęga martwi się o Queen of the Black

Julia Pelc to 18-latka, która jest bardzo aktywna w sieci. Dziewczyna publikuje materiały o sobie pod nazwą Queen of the black. Na kanałach informuje internautów o swoim stanie psychicznym, przemyśleniach, a ostatnio o trudnym związku. Podczas ostatniego kontaktu z fanami, młoda użytkowniczka Instagrama miała się okaleczyć. Sylwester Wardęga skomentował sytuację.