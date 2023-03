Inteligentna kuchnia zaczyna się od ciebie

Firma Samsung przygotowała szeroką ofertę urządzeń smart dla wszystkich zainteresowanych inteligentnymi rozwiązaniami do domu. Wystarczy kupić wybrany piekarnik, zmywarkę lub inne urządzenia AGD marki w okresie od 7 marca do 30 kwietnia 2023 r.(lub do wyczerpania puli zwrotów). Następnie napisać o nim opinię, którą na jednej ze wskazanych stron oznaczymy hashtagiem #PromocjaSamsungCashbackZabudowa i zarejestrować się do promocji. To korzystny sposób na otrzymanie zwrotu środków. Więcej informacji na temat promocji poniżej.