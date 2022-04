Inteligentne drukarki? Teraz dostępne także w domowym zaciszu

Aktualnie praca i edukacja zdalna albo hybrydowa są naszą codziennością i z reguły wiążą się właśnie z potrzebą korzystania z drukarki. Sprawy formalne i urzędowe również staramy się załatwiać z domu, by uniknąć niepotrzebnego przemieszczania się i kolejek. Potrzebne dokumenty, wnioski, umowy lub zaświadczenia musimy jednak drukować, by móc je uzupełnić i przekazać dalej. Jeśli nasze dzieci chodzą do przedszkola lub szkoły, również bardzo często konieczne staje się wydrukowanie niezbędnych kart pracy, ćwiczeń, materiałów do nauki.