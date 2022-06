Intensywne kolory są teraz w modzie. Ewa Drzyzga postawiła na słoneczną żółć

Ewa Drzyzga w żółtej, koszulowej sukience przyciąga wzrok

Ostatnio Ewa Drzyzga pojawiła się jako gość na planie jednego z odcinków "MasterChefa", który kręcony był w centrum Krakowa. Na tę okazję prezenterka założyła koszulową sukienkę o luźnym, rozkloszowanym kroju i rękawami sięgającymi do łokci. To klasyczny model, który w tym przypadku przykuł wzrok przede wszystkim za sprawą koloru, czyli intensywnej, słonecznej żółci. Takie odcienie będą hitem tego lata. Drzyzga postawiła na komfort i dobrała do tej sukienki zwykłe, białe trampki. Całość prezentowała się naprawdę rewelacyjnie.