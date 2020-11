Ewa Drzyzga ceni prywatność. Co wiadomo o mężu i dzieciach dziennikarki?

- Być konsekwentnym rodzicem. To chyba jest najtrudniejsze w wychowaniu synów. Może są tacy, którym się to udaje, ale dla mnie jest to bardzo trudne. Wychowanie to praca 24 godziny na dobę. Nie można sobie odpuścić. A jeszcze jak bardzo trzeba być z mężem jednomyślnym! I tyle spraw jest wciąż do obgadania i wyjaśnienia, tyle emocji – stwierdziła Drzyzga.