Przymierzyła sukienkę z Zary. Nie mogła uwierzyć własnym oczom

Ostatnio Tova Leigh wybrała się do Zary, by przymierzyć wypatrzoną na stronie internetowej jedwabną, kobaltową mini sukienkę o nietypowym kroju z najnowszej kolekcji hiszpańskiej sieciówki. Wybrała swój standardowy rozmiar (L) i udała się do przymierzalni. Jednak próba przymierzenia kreacji nie poszła po jej myśli. Sukienka nie zakryła nawet majtek, w związku z czym wygląda bardziej jak bluzka.