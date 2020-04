WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na (materiały partnera) #ŻYĆLEPIEJ + 6 książeczka zdrowiaaplikacja mobilnalekarzebadaniazdrowiemobilna książeczka zdrowia 4 godziny temu Internetowa książeczka zdrowia. Dlaczego warto z niej korzystać? Dokumentację medyczną przechowujemy najczęściej w segregatorach, teczkach i skoroszytach. Wyniki badań, wypisy ze szpitali, opisy konsultacji lekarskich, daty szczepień – w ciągu kilku lat nazbiera się tego całe mnóstwo. A gdyby tak mieć wszystko pod ręką, najlepiej w wersji mobilnej? Okazuje się, że to możliwe. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Materiał powstał przy współpracy z Partnerem Comarch HealthNote Wielu Polaków choruje przewlekle, m.in. na nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę. Choroby te wymagają od pacjenta ścisłej samokontroli i zapisywania wykonywanych w domu pomiarów ciśnienia czy poziomu cukru we krwi. Na regularne wizyty u specjalisty trzeba zabierać ze sobą wyniki badań i wypisy ze szpitali. Ich przechowywanie wymaga systematyczności i porządku, szukanie bywa czasochłonne, a zapamiętanie wszystkiego – zwłaszcza dla osób starszych – jest wręcz niemożliwe. Gromadzenie danych związanych z naszym zdrowiem konieczne jest już od momentu narodzin. Wiedzą o tym rodzice, którzy pamiętać muszą daty szczepień czy wagę swojego dziecka w kolejnych miesiącach pierwszego roku życia. Dziś każdy z nas szuka prostych i skutecznych rozwiązań. Na co dzień korzystamy z nowoczesnych technologii, często sięgamy po różnego rodzaju aplikacje. Wykorzystano to w tworzeniu Comarch HealthNote, czyli internetowej książeczki zdrowia. Pozwala ona na gromadzenie dokumentacji medycznej oraz notowanie pomiarów: wagi, temperatury ciała, pulsu, poziomu glikemii, wartości ciśnienia tętniczego, a nawet liczby kroków. Za jej pomocą można też zapisywać wszystkie niepokojące objawy, by móc o nich porozmawiać z lekarzem. Wszystkie dane przechowywane są w bezpiecznej chmurze Comarch EHR, dzięki czemu nie występuje ryzyko ich utraty. Aplikacja Comarch HealthNote, oprócz podglądu dokumentacji medycznej, umożliwia też wprowadzanie wyników badań, monitorowanie stanu zdrowia oraz udostępnianie danych lekarzom, co jest szczególnie przydatne w dobie pandemii, gdy wiele konsultacji odbywa się zdalnie. Źródło: materiały partnera #zostańwdomu i zadbaj o swoje zdrowie Pandemia SARS-COVID-19 wymusiła na nas zmianę dotychczasowego stylu życia. Służby medyczne skupione są na walce z wirusem, co jednak nie oznacza, że lekarze nie są potrzebni również innym chorym. Konsultacje odbywają się jednak inaczej niż dotychczas. Pacjenci zamiast udać się do przychodni, rozmawiają z lekarzem przez telefon lub Internet. W takiej sytuacji aplikacja Comarch HealthNote okazuje się być bardzo przydatna. Dzięki niej można przesłać lekarzowi screeny wprowadzanych pomiarów isymptomów SMSem lub e-mailem, a wybrane dokumenty udostępnić e-mailem lub przez dysk chmurowy. W razie konieczności wizyty w gabinecie lekarskim, specjalista może uzyskać dostęp do naszych danych medycznych dzięki zeskanowaniu przez pacjenta kodu QR, widocznego na stronie healthnote.pl/dla-lekarza Źródło: materiały partnera Aplikacja Comarch HealthNote oceni ryzyko zarażenia koronawirusem W związku z epidemią aplikacja HealthNote została wzbogacona o funkcję oceny ryzyka zarażenia koronawirusem. Użytkownik musi odpowiedzieć na kilka pytań, które zostały skonstruowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz WHO. System określa stopień ryzyka zakażenia i wskazuje kolejne kroki. Aplikacja jest darmowa, zarówno dla lekarzy i pacjentów. Jej obsługa jest intuicyjna, dzięki czemu korzystać z niej mogą osoby mniej biegłe w obsłudze urządzeń elektronicznych. Zawiera prostą przeglądarkę, dzięki której można szybko odszukać interesujące nas informacje. Dane można filtrować i sortować zgodnie z własnymi preferencjami. Nie musimy też obawiać się o bezpieczeństwo. Aplikacja pozwala na wprowadzenie dowolnego zabezpieczenia danych (kod PIN, touch ID, face ID, symbol).

Aplikacja Comarch HealthNote umożliwia przechowywanie dokumentacji medycznej na miarę XXI wieku. To rozwiązanie dobre dla wszystkich: osób przewlekle chorych, rodziców, sportowców, studentów. Mobilna książeczka zdrowia stanowi łącznik między lekarzem a pacjentem, zwłaszcza w obecnych, jakże trudnych, czasach. Źródło: materiały partnera Dlaczego warto posiadać mobilną książeczkę zdrowia? 1.Dokumentacja medyczna w jednym miejscu Aplikacja Comarch HealthNote umożliwia gromadzenie danych związanych z naszym zdrowiem w jednym miejscu. Można po nie sięgnąć zawsze wtedy, gdy jest to konieczne, np. podczas wakacji czy wyjazdu służbowego. Mobilna książeczka zdrowia to jednak coś więcej niż tylko wypisy ze szpitali czy wyniki badań. To narzędzie umożliwiające monitorowanie parametrów życiowych, np. ciśnienia tętniczego i temperatury. Wyniki przedstawiane są za pomocą wykresów, co sprawia, że są łatwo czytelne. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku osób przewlekle chorych, których schorzenia wymagają nieustannej kontroli i wykonywania pomiarów, np. cukru we krwi. Aplikacja nie tylko notuje wyniki, ale też weryfikuje, czy wprowadzony pomiar jest prawidłowy. Źródło: materiały partnera 2.Szybkie udostępnienie danych lekarzowi Kontrola u specjalisty? Nagła wizyta spowodowana pogorszeniem stanu zdrowia? W obu tych sytuacjach niezwykle ważny jest wywiad lekarski. Im bardziej szczegółowy, tym lepiej. W ocenie stanu zdrowia pomóc mogą wyniki badań oraz notatki prowadzone przez pacjenta. Czasy, kiedy do gabinetu wchodziło się z teczką pełną dokumentów, a ich szukanie zajmowało cenne minuty, bezpowrotnie minęły. Za pomocą mobilnej książeczki zdrowia mamy szybki dostęp do dokumentacji medycznej, którą można przekazać lekarzowi, udostępniając e-mailem lub wystawiając na dysk. To rozwiązanie idealne zwłaszcza teraz, gdy zdecydowana większość wizyt odbywa się przez Internet lub telefon. 3.Monitorowanie stanu zdrowia Na rynku wiele jest aplikacji zdrowotnych. Większość z nich jednak skupia się tylko na jednym aspekcie naszego zdrowia, np. umożliwia notowanie pomiarów. Comarch HealthNote pozwala na zgromadzenie niemal wszystkich danych, niezbędnych do oceny naszego stanu zdrowia. Daje możliwość wprowadzenia pomiarów parametrów życiowych, wyników badań oraz notowania dolegliwości. Zapisane przez nas dane przedstawiane są za pomocą tabel i wykresów. To bardzo ułatwia ich odczytanie oraz interpretację. Źródło: materiały partnera Nieprzerwany dostęp do informacji o swoim zdrowiu Dokumentację medyczną przechowujemy najczęściej w domu. Nie zabieramy jej ze sobą na wakacje, a studenci na czas nauki w innym mieście nie biorą jej ze sobą. A przecież choroba może dotknąć nas wszędzie. Mając mobilną książeczkę zdrowia, nie trzeba się martwić, że lekarz nie będzie mógł dokonać pełnego wywiadu, bo nie pamiętamy szczegółów związanych z historią naszej choroby. Nie trzeba też obawiać się zgubienia dokumentacji medycznej. Mając ją w telefonie, mniejsze jest ryzyko przypadkowego zostawienia gdzieś teczki z wypisami i wynikami badań. Możemy mieć pewność, że nikt niepożądany nie wykorzysta naszych danych. W przypadku aplikacji Comarch HealthNote są one chronione na wysokim poziomie. Materiał powstał przy współpracy z Partnerem Comarch HealthNote Polub WP Kobieta Komentarze Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku