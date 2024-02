Interweniują w domach Polaków. Mówią, z czym się spotykają

- Ostatnio mieliśmy przypadek nastolatki, która miała widoczne ślady pobicia i została zabezpieczona w placówce, bo nie mogliśmy ustalić opiekuna. Wtedy zawiadamiany jest sąd i to on podejmuje decyzję, co dalej robić. My jesteśmy tu i teraz i nawet jeśli jakieś działanie byłoby nadmiarowe, to lepiej zrobić więcej niż mniej. Bo zawsze może być gorzej, a później jesteśmy świadkami tych przerażających historii i słyszy się, że "wszyscy wiedzieli", a nikt nie zareagował - dodaje.