Irańczycy czuwali nad grobem Mahsy Amini. Policja zaczęła strzelać do żałobników

Czuwanie nad grobem Mahsy Amini przerwała policja

Z relacji świadków wynika, że policjanci mieli strzelać do żałobników z broni załadowanej ostrymi nabojami. Zbiorowisko próbowano rozpędzić także za pomocą gazu łzawiącego. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać tłumy Irańczyków omijających blokady dróg, uniemożliwiające dotarcie do grobu Mahsy. Maszerowali do niego pieszo, wykrzykując hasła znane z protestów: "Kobieta, życie, wolność", "Śmierć dyktatorowi".