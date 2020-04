Irena ma męża, dzieci i wnuki. Gdy miłość w związku się wypaliła, napisał do niej chłopak z dawnych lat

"Na początku nasze rozmowy były spokojne, mówiliśmy o tym, co u nas słychać i co się zmieniło. Okazało się, że on jest po rozwodzie, mieszka i pracuje za granicą. Nie jest w żadnym związku. Ja jestem mężatką, mam dorosłe dzieci i wnuki. Związek z mężem można określić mianem poprawnego. Miłość dawno się wypaliła, żyjemy razem, ale osobno spędzamy wieczory. Ja oglądam coś w sypialni, a on gra w salonie lub siedzi przy komputerze" – opowiada. "Od kilku dni mój były delikatnie sugeruje na spotkanie. Mam mieszane uczucia, co zrobić. Z jednej strony chciałabym, ale boję się, że po naszym spotkaniu dawne uczucia odżyją" – przyznała.