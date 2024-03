IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS – Oatly zachęca Polaków do przemyślenia swoich nawyków żywieniowych

"W Oatly dążymy do tego, aby ułatwić ludziom wprowadzanie małych zmian w ich diecie, za czym idzie tworzenie produktów, które nie wymagają żadnych kompromisów pod względem smaku, wydajności czy wartości odżywczych. Stworzyliśmy więc napój, który ma takie samo zastosowanie jak krowie mleko, z tym wyjątkiem, że uprawiamy owies z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia przez ludzi, zamiast przetwarzać go, wykorzystując krowy. Dla nas jest to po prostu logiczne! Zależy nam na napędzaniu zmian w kierunku bardziej roślinnego systemu żywnościowego, a robimy to poprzez nawiązywanie współprac ze sprzedawcami detalicznymi i kawiarniami na terenie całej Polski, tak aby produkty Oatly były szeroko dostępne." – mówi Svenja Fritz, Dyrektorka Generalna Oatly dla regionu DACH i Polski.