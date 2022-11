Iwona Guzowska była gwiazdą kickboxingu. Wiemy, co robi dziś

Nazwisko Iwony Guzowskiej było swego czasu doskonale znane Polakom. Guzowska zdobyła mistrzostwo świata w kickboxingu, a kiedy zakończyła swoją sportową karierę, wkroczyła do świata polityki. To jednak także porzuciła. Co robi obecnie? Znalazła nowy sposób na życie i zarabianie.