Iza Krzan bez "tapety". Nagranie wywołało poruszenie

Nie tylko body positive

Już od kilku lat słyszymy hasło "body positive", które ma przypominać nam, że to, co naturalne jest piękne. Każda sylwetka wpisuje się w kanon piękna i nie powinna być powodem do kompleksów. W odpowiedzi na coraz bardziej zaawansowane filtry upiększające, które zawładnęły mediami społecznościowymi, pojawia się trend "natural girl".