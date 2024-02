Iza z "Goggleboxa" zdobyła się na szczere wyznanie? Opisała wszystko w książce

Izabela Zeiske podkreśla, że dedykuje swoją powieść kobietom po 60. roku życia. - Moją misją jest zwrócenie uwagi na to, że po zakończeniu kariery zawodowej oraz wychowaniu dzieci mają szansę zacząć żyć po swojemu, realizować plany i czerpać radość z codzienności. Przeważnie traktowane są jako te spełnione i nic od świata już nieoczekujące a tak naprawdę to dopiero po 60-tce mogą zacząć myśleć o sobie - zaznaczyła w rozmowie z "Co za tydzień".