Izabela Janachowska ma pomysł, jak uratować tradycyjne wesela. "Mój plan w kilku prostych krokach"

Ministerstwo Zdrowia w ramach kolejnego etapu "odmrażania" gospodarki zarekomendowało zgodę na organizację wesel do 50 uczestników. Teraz trwa opracowanie wytycznych sanitarnych, które koordynuje Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Rozwoju. Dokładną datę dotyczącą wystartowania większych wesel poznać mamy w przyszłym tygodniu. Wiadomość ma przekazać premier Mateusz Morawiecki podczas ogłaszania kolejnego etapu odmrażania gospodarki.

Pięćdziesiąt osób to wciąż za mało zdaniem Izabeli Janachowskiej. Brak możliwości organizacji tradycyjnych wesel odbija się czkawką, nie tylko dla przyszłych par młodych, ale również dla całej branży ślubnej. Kamerzyści, artyści, DJ-e, zespoły muzyczne, potracili pracę. Koronawirus dał się we znaki całej branży rozrywkowej. Izabela Janachowska, w swoim wpisie na blogu, podała rozwiązania, które jej zdaniem, mogą przydać się rządzącym, zwłaszcza teraz, przy czwartym etapie "odmrażania" gospodarki, tak aby liczba osób na przyjęciu mogła być nieograniczona.

Po pierwsze proponuje, aby lista wszystkich uczestników wesela trafiła do sanepidu. "Dzięki temu, nawet jeśli w przyjęciu będzie brała udział osoba chora łatwiej będzie dotrzeć do innych, którzy w takim przypadku powinni zostać poddani kwarantannie" – tłumaczy we wpisie Janachowska.