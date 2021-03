Izabela Kuna skończyła 50 lat. Mówi, na co w jej życiu już za późno

- Na pewne rzeczy jest już za późno. Na pewno nie urodzę dziecka. To na bank! Nie zacznę też grać na pianinie, ale fakt, że mój syn zaczął i pięknie mu to wychodzi, mi wystarczy. Oczywiście, gdybym znalazła na to czas, mogłabym coś pobrzdąkać. Ale to mnie nie interesuje. Jeśli coś robię, to zawsze na maksa. A jeżeli wiem, że nie osiągnę w tym takiego poziomu, który by mnie satysfakcjonował, to wolę się za to w ogóle nie zabierać. Jestem na to za stara. Podobnie jest z tańcem. Choć kilka lat temu podjęłam próbę w tym kierunku i chyba niepotrzebnie to zarzuciłam. Taniec to jedna z tych sztuk, które mnie wyjątkowo wzruszają - podkreśliła Izabela Kuna w rozmowie z Plejadą.