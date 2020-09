Izabella Krzan na wakacjach w Portugalii. Fanki są zachwycone jej kolejnym strojem

Izabella Krzan to prawdziwa gwiazda mediów społecznościowych. Na Instagramie obserwują ją ponad 194 tys. internautów, którzy wręcz wyczekują na kolejne zdjęcia. Teraz kiedy ich idolka przebywa na wakacjach w Portugalii, mają okazję podziwiać naprawdę wyjątkowe fotografie. Ostatnia, na której była Miss Polonia pozuje w oryginalnym bikini, znów wzbudziła zachwyt.

Izabella Krzan na wakacjach

Prezenterka, która przez całe wakacje intensywnie pracowała, obecnie spędza urlop w Peniche - miejscowości nieopodal Lizbony słynącej z pięknych plaż, wprost idealnych do nauki surfingu i innych sportów wodnych. Izabella Krzan odpoczywa tam przed kolejnymi edycjami prowadzonych przez siebie programów, a piękne widoki prezentuje na Instagramie.

Na najnowszym zdjęciu gwiazda TVP pozuje na plaży, ubrana w piękny, brązowe, a właściwie camelowy strój kąpielowy z oryginalnym wiązaniem w talii. Pod postem, jak zwykle, pełno jest zachwytów nad wyglądem gwiazdy. "Bogini", "Ideał", "Piękna jesteś, "Piękności" - piszą internauci. Co ciekawe, jedna z obserwatorek byłej Miss Polonia zapytała ją o kostium kąpielowy. "Skąd strój?" - dopytywała. "Uszyty" - odpisała Izabella. Niestety, nie dopisała przez kogo, więc być może stworzyła go samodzielnie. Jeśli tak jest, to gwiazda ma niezwykle ciekawą pasję.