Izabella Krzan pokazała swoją mamę. Fani: Jak bliźniaczki

Krzan jest niezwykle zapracowaną gwiazdą, przez co nieczęsto pojawia się w swoim rodzinnym domu w Olsztynie. 26-letniej gwieździe doskwiera jednak samotność w stolicy, więc gdy tylko ma chwilę, by spotkać się z najbliższymi, czerpie z tego pełnymi garściami. Wystarczyły jej zaledwie dwa dni spędzone z mamą Bożeną, by przeszły jej wszelkie smutki i troski. Izabella naładowała akumulatory pozytywną energią i znów może wrócić do pracy.