"Ile można?". Aleksandra Domańska domaga się słonecznej pogody

"W niedzielę do kraju zacznie docierać strumień ciepła z południa Europy. W efekcie maksymalne temperatury powietrza wahać będą się już od 18 do 22 st.C. z najwyższymi wartościami na zachodzie. Wzdłuż wschodniej połowy kraju przedział temperatur ma zawierać się w zakresie od 15 do 17 st.C, co będzie dużo wyższymi wartościami względem soboty" - czytamy na stronie WP Pogoda.