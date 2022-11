Jadalnia gotowa (nie tylko) na święta. Wybieramy stoły i krzesła

Jak duży stół wybrać od jadalni? Odpowiedź na to pytanie wymaga oszacowania liczby osób, które będą do niego zasiadać. Na każdą z nich należy liczyć po ok. 50-60 cm długości blatu. Jeśli na co dzień dawałoby to zbyt duży gabaryt, warto wybrać stół rozkładany, taki jak West Port lub French Cottage. Co więcej, na każdego biesiadnika trzeba liczyć minimum 40 cm głębokości blatu, ale jednocześnie szerokość stołu trzeba dobrać tak, by pomiędzy nim a ścianą (albo ustawionym równolegle meblem – bufetem, komodą albo sofą) zachować 70-80 cm wolnej przestrzeni. To pozwoli na swobodne odsuwanie krzeseł czy przechodzenie.