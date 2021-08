Jagoda Grondecka już w Polsce. Mówi, dlaczego zdecydowała się na powrót

Jagoda Grondecka to polska dziennikarka, która na bieżąco relacjonowała wydarzenia z Kabulu w Afganistanie. Kobieta zdecydowała się jednak na powrót do Polski, jest już bezpieczna w kraju. - Miałam jeden taki moment. Byłam z całą grupą na lotnisku, nie chciałam wtedy wracać, wiedzieliśmy, że talibowie pokazują tę bardzo cywilizowaną stronę, ale że to jest tylko maska. Do końca łudziliśmy się, że dla nich taką granicą będą obcokrajowcy. Sami nas zapewniali, że możemy zostać, możemy pracować. Ale kiedy zobaczyłam Brytyjczyka proszącego talibów o przejście na lotnisko, a oni mu odmówili, zrozumiałam, że lada moment mogą zmienić nastawienie - powiedziała w rozmowie z dziennikarzem WP, Mateuszem Ratajczakiem.