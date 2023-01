Jak Arabowie wymierzają karę swoim kobietom

Wystarczył jeden błąd

Emily była szczęśliwą żoną i matką do chwili, gdy pod nieobecność męża, będąc w kolejnej ciąży, postanowiła spędzić wieczór poza domem z angielskimi przyjaciółmi, którzy odwiedzili ją w jej nowej ojczyźnie. Choć nic złego się nie stało, zachowanie księżniczki okazało się przewinieniem nie do wybaczenia. Niedługo po nim urodziła niepełnosprawnego arabskiego księcia. Jako nieposłuszna żona została wtrącona do Dar Al. Reaya. Pobyty tam są owiane tajemnicą, ale Emily odważyła się opowiedzieć Marcinowi Margielewskiemu ze szczegółami wszystko, czego tam doświadczyła.