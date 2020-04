Jak będzie wyglądała Wielkanoc 2020? Wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności

Choć Wielkanoc to czas spędzany głównie w rodzinnym gronie, to jednak w tym roku możemy zapomnieć o dużej, rodzinnej fecie z okazji Świąt. Ze względu na zakaz opuszczania naszego miejsca zamieszkania, część osób spędzi okres Wielkiej Nocy we własnym domu. Jak można się domyślać, Wielkanoc 2020 obejdzie się bez święcenia koszyczków z pokarmami oraz procesji rezurekcyjnej.

Jak będzie wyglądała Wielkanoc 2020 – Wielki Tydzień

Choć dla wielu osób jest to nie do pojęcia, to jednak biskupi wystosowali odpowiedni list do parafii w całej Polsce, aby przestrzec wiernych. Wielkanoc 2020 będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas, ale to wciąż bardzo ważne Święto, które należy obchodzić w skromnym gronie.